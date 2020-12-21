Trabzonspor'da hedef üst sıralar
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Trabzonspor'da hedef üst sıralar

21.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:53
Trabzonspor'da hedef üst sıralar

Çaykur Rizespor galibiyetiyle ligde üst sıralarla farkı azaltan Trabzonspor, 14'üncü hafta mücadelesinde deplasmanda Atakaş Hatayspor'u da mağlup ederek zirveye doğru bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Çaykur Rizespor galibiyetiyle ligde üst sıralarla farkı azaltan Trabzonspor, 14'üncü hafta mücadelesinde deplasmanda Atakaş Hatayspor'u da mağlup ederek zirveye doğru bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak çıkışını sürdürmeyi ve üst sıralara bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşma Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak.

KADRODA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYORTrabzonspor'da hasta olan Abdülkadir Ömür ile Salih Karvazlı bu maçta da forma giyemeyecek. Diabate, Plaza ve Bilal'in kadro dışı bırakıldığı bordo-mavililerde, son maçta kadroda yer almayan Afobe ile Pereira ise bu maçla takıma geri dönüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, ligde son oynanan ve 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki 11'i koruyarak Hatayspor mücadelesine aynı isimlerle çıkması bekleniyor.HATAYSPOR İLE İLK KEZTrabzonpor, yarın deplasmanda oynayacağı maçla Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, geçen sezon sonunda Süper Lig'e yükselen Akdeniz temsilcisi ile ligde ilk maçını oynayacak.MUHTEMEL KADROKaradeniz ekibinin muhtemel 11'i şöyle: Uğurcan - Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon - Abdulkadir Parmak, Flavio - Baker, Ekuban, Nwakaeme, DjaninySAKAT: Abdülkadir Ömür, Salih Karvazlı (Hasta)CEZALI: Yok

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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