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Trabzonspor'da hedef ligde ve kupadaki deplasman maçlarını kayıpsız geçmek

Trabzonspor, 12 Haziran'da başlayacak olan maçlarda gözünü Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynayacağı kritik maçlara dikti.

Trabzonspor'da hedef ligde ve kupadaki deplasman maçlarını kayıpsız geçmek
03.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:16

Trabzonspor, 12 Haziran'da başlayacak olan maçlarda gözünü Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynayacağı kritik maçlara dikti. Bordo-mavililer, ligde oynayacağı 8 maçın 5'ini deplasmanda oynayacak. Kupada da Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak.

Hazırlıklarını 5 Mayıs'tan beri Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdüren Trabzonspor, dış sahada Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kritik 3 maça çıkacak. Bordo-mavililer ilk deplasman maçını İzmir'de 12 Haziran'da Göztepe ile 16 Haziran'da ise Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe ile İstanbul'da karşılaşacak. Bu müsabaka sonrasında ise Karadeniz ekibi, 22 Haziran Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçla zorlu virajı geride bırakacak.

Dış saha liderliğini sürdürmeyi hedefliyor

Şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından olan lider Trabzonspor, Süper Lig'de geride kalan 8 maçın 5'ini deplasmanda, 3 maçı ise evinde oynayacak. Bordo-mavililer bu sezon iç sahada oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Attığı 37 gole karşılık ise kalesinde 16 gol gördü. 30 puan ile iç saha sıralamasında 3. sırada yer aldı. Karadeniz ekibi deplasmanda ise lider durumda. Bordo-mavililer dış sahada oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor dış sahada topladığı 23 puan ile ilk sırada zirvede bulunuyor.

Ligde oynayacağı 8 maçın 5'i deplasmanda

Trabzonspor, ligin başlamasıyla birlikte Göztepe ve Alanyaspor deplasmanlarına gidecek. Bordo-mavililer, ligdeki diğer deplasman maçlarında ise sırasıyla Galatasaray, Denizlispor ve Kayserispor ile karşılaşacak. Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Konyaspor'u da ağırlayacak.

Galatasaray maçına kayıpsız çıkmak

Bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmayan bordo-mavililer, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçına kadar olan 3 maçlık seriyi kayıpsız geçerek şampiyonluk adaylarından olan rakibi karşısına moralli çıkmayı hedefliyor. Bordo-mavililer bu sezon İstanbul 3 büyüklerine karşı oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

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