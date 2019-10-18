Trabzonspor'da hedef, Gaziantep FK galibiyetiyle seriyi sürdürmek

18.10.2019 09:58

Trabzonspor, yarın sahasında ağırlayacağı Gaziantep FK karşısından 3 puanla ayrılarak ligde yakaladığı iki maçlık çıkışı sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de çıktığı son iki maçını kazanan Trabzonspor, 8'inci hafta mücadelesinde yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bordo-mavililer, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ligdeki iki maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve aynı zamanda iç sahadaki 8 maçlık yenilmezlik serisine de devam etmeyi hedefliyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Kaynak: DHA