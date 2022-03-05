Trabzonspor'da hedef galibiyet

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in açık ara lideri Trabzonspor, ligde 24 yıldır Kadıköy'de yenemediği rakibi Fenerbahçe karşısında 3 puan hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında 66 puanla zirvenin sahibi Trabzonspor, 20 puan farkı bulunan ligin 4'üncü sırasındaki rakibi Fenerbahçe ile yarın İstanbul'da karşılaşacak. Ligin 9'uncu haftasında oynanan ve 3-1 skorla Trabzonspor'un kazandığı karşılaşmanın sonunda bordo mavililer Fenerbahçe'yi geçerek liderliği elde etmişti. 19 haftadır liderlik koltuğunu bırakmayan Trabzonspor ile Fenerbahçe, 48 yılı aşkın rekabette tüm müsabakalar olmak üzere 131 kez, ligde ise 98'inci kez karşılaşmaya hazırlanıyor.