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Trabzonspor'da hedef Galatasaray

Süper Lig'de kalan son 5 haftayı kayıpsız tamamlamak isteyen ve şampiyonluk yolunda lider Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek olan Trabzonspor, ilk olarak hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray'ı mağlup ederek önemli bir engeli geride bırakmak istiyor.

Trabzonspor'da hedef Galatasaray
30.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:46

Süper Lig'de kalan son 5 haftayı kayıpsız tamamlamak isteyen ve şampiyonluk yolunda lider Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek olan Trabzonspor, ilk olarak hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray'ı mağlup ederek önemli bir engeli geride bırakmak istiyor.

Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken, Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda gözü 60 puanlı lider Medipol Başakşehir'de olacak. Zirve ile arasında iki puanlık fark bulunan bordo-mavililer, kalan 5 maçtan 15 puan çıkarmayı hedeflerken, aynı zamanda lider Medipol Başakşehir'in de puan kaybını bekleyecek. Sezonu şampiyonlukla tamamlamanın hesaplarını yapan Trabzonspor, bu noktada ilk olarak hafta sonu Galatasaray deplasmanından galibiyetle ayrılarak önemli bir engeli geride bırakmayı arzuluyor.

BU SEZON EZELİ RAKİPLERİNE KAYBETMEDİGalatasaray ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan Trabzonspor, bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi ezeli rakipleriyle oynadığı karşılaşmalarda hiç mağlup olmadı. Fenerbahçe ile ilk maçta 1-1 berabere kalan bordo-mavililer ikinci maçı 2-1 kazanırken, Beşiktaş'ı ilk maçta 4-1 mağlup edip ikinci yarıdaki karşılaşmada sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Galatasaray ile ligin ilk yarısında sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor, ayrıca lider Medipol Başakşehir ile ilk ve ikinci yarıda oynadığı karşılaşmaları ise 2-2 ve 1-1'lik beraberlikle tamamladı.ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARDA EN ÇOK PUAN KAYBEDEN TAKIMBu arada Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım oldu. Bordo-mavililer; Kasımpaşa (2), Gençlerbirliği (2), Demir Grup Sivasspor (3), Medipol Başakşehir (2), Galatasaray (2), Yukatel Denizlispor (3), Beşiktaş (2), Gaziantep FK (2), Aytemiz Alanyaspor (2) ve MKE Ankaragücü (2) olmak üzere bu sezon ligde öne geçtiği 10 karşılaşmada toplam 22 puan kaybı yaşadı.29 HAFTALIK BÖLÜMDE 5 MAÇI GOL YEMEDEN TAMAMLADIÖte yandan 65 golle ligin en golcü takımı konumunda yer alan Trabzonspor, bu sezon maç başına kalesini gole kapatma noktasında ise önemli sorunlar yaşıyor. Bordo-mavililer 29 haftası tamamlanan Süper Lig'de 32 golle en az gol yiyen 4 takımdan biri olmasına rağmen 24 maçta kalesinde gol gördü ve yalnızca 5 müsabakayı gol yemeden tamamlayabildi.

Kaynak: DHA

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