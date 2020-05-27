Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü.
27.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:15
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Bazı futbolcular ise salonda çalışmalarına devam etti.
Bordo-mavililer, günü akşam saatlerinde yapacakları ikinci antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: AA