Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Bazı futbolcular ise salonda çalışmalarına devam etti.

Bordo-mavililer, günü akşam saatlerinde yapacakları ikinci antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA