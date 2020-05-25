Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, iki günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü.
25.05.2020 21:29 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:24
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, iki günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, futbolcular kuvvet çalışması yaptı.
Antrenmanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile kulübün futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar da izledi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA