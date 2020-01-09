Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

09.01.2020 14:43 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:48

Trabzonspor, devre arası kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Trabzonspor'da devre arası kamp çalışmaları Antalya Belek'te devam ediyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.



Bordo-mavili takımın antrenmanını Trabzonspor Manavgat Futbol Okulu öğrencileri ziyaret etti. Minik sporcular antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



Trabzonspor, bu akşam 18.30'da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA