Trabzonspor'da hazırlıklar devam etti
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Trabzonspor'da hazırlıklar devam etti

Trabzonspor'da hazırlıklar devam etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarını Riva'da sürdüren Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıklarını Riva'da sürdüren Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü. Dünkü Kasımpaşa maçında oynayan isimler rejenerasyon çalışması yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını Riva'da sürdüren Trabzonspor, sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Abdullah Avcı, antrenman öncesinde futbolcularla toplantı yaptı. Dünkü maçta sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan Koita ve Koray antrenmanda yer almadı. Kasımpaşa karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncular rejenerasyon idmanı yaparak çalışmayı tamamladı. Isınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması yapan futbolcular, ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra kanat organizasyonları gerçekleştiren bordo-mavililer, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı. Trabzonspor'un Riva kampı 29 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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