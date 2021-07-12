Trabzonspor'da hazırlıklar devam etti
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Trabzonspor'da hazırlıklar devam etti

Trabzonspor'da hazırlıklar devam etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıkları için Riva'da kamp yapan Trabzonspor, bu akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Yeni sezon hazırlıkları için Riva'da kamp yapan Trabzonspor, bu akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapan Trabzonspor, antrenmanlarına bu akşam yaptığı idmanla devam etti. Çalışmaya izinli olan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Marek Hamsik ve Ekuban katılmadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. İstasyon çalışması ve kondisyon idmanı yapan futbolcular, daha sonra dar alanda minyatür kale maç yaparak taktik çalıştı. Abdullah Avcı, taktik idman sırasında oyunu sık sık durdurarak futbolcularını ikaz etti. Hazırlıklarına Riva'da devam edecek olan Trabzonspor, yarın basına kapalı çalışacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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