Trabzonspor'da hazırlıklar devam ediyor
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü.
26.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:06
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, günü akşam saatlerinde yapacakları ikinci antrenmanla tamamlayacak.
Öte yandan, teknik direktör Çimşir'in doğum günü nedeniyle kulübün sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımlandı.
Kaynak: AA