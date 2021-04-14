Trabzonspor'da, Hatayspor maçının hazırlıkları sürüyor
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Spor
Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve 5'e 2 çalışma gerçekleştirdi.
Antrenman, dar ve geniş alan oyunları ile sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk