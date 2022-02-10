Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı

Demirören Haber Ajansı, Selay Saykal - Spor
 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Trabzonspor, ligde 25'inci haftada oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Trabzonspor, ligde 25'inci haftada oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Ağrıları nedeniyle idmanlara katılmayan Marek Hamsik bugün de idmana katılmadı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında zirvenin sahibi Trabzonspor, ligde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, 13 Şubat Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.30'da antrenman yapan bordo-mavili takım iki grup halinde çalıştı. İlk gruptaki oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, ikinci gruptaki oyuncular da teknik ısınma, koordinasyon, dayanıklılık ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.

HAMSIK'İN SAĞLIK DURUMU BELİRSİZ

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle GZT Giresunspor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarını kaçıran Marek Hamsik'in sağlık durumu belirsizliğini koruyor. İttifak Holding Konyaspor maçında sahada olabilmesi için sağlık ekibi tarafından özel çaba harcanan Slovak yıdız, bugün yapılan idmanda takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.

Bordo-mavililer, İttifak Holding Konyaspor karşılaşması hazırlıklarını yarın yapacakları idmanla sürdürecek.


Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı

Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı

Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı

Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı

Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı

Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı

Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı

Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı

Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı

Trabzonspor'da Hamsik idmana çıkmadı

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

İttifak Holding, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title