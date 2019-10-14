Trabzonspor'da güneş'ten sonra en istikrarlısı karaman

14.10.2019 11:37

Trabzonspor'da 2018-19 sezonu başından bu yana teknik direktörlük yapan Ünal Karaman, 27 Ocak 2013'te kulüpten ayrılan Şenol Güneş'in ardından bordo-mavililerde en uzun görev yapan teknik adam oldu.

Trabzonspor'da 2018-19 sezonu başında teknik direktörlüğe getirilen Ünal Karaman, bordo-mavili takımda 6 yıl sonra ilki başaran isim oldu. Teknik direktör değişiminin en sık yaşandığı kulüplerden olan bordo-mavililerde 12 Ağustos 2018 tarihinde takımla sezonun ilk resmi maçına çıkan Ünal Karaman, 27 Ocak 2013'te bin 149 gün yürüttüğü görevinden ayrılan Şenol Güneş'in ardından en uzun süre Trabzonspor'u çalıştıran isim olmayı başardı.

Kaynak: DHA