Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor - Haberler

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Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

AA - Duygu Avunduk - Spor
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Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve dar alan oyunları gerçekleştirdi.

Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

AA / Duygu Avunduk - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Göztepe, Mart, Spor, Haberler

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