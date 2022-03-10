Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
AA - Duygu Avunduk - Spor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve dar alan oyunları gerçekleştirdi.
Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
AA / Duygu Avunduk - Spor