Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı
AA - Seyit Ahmet Eksik - Spor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve rondo çalışması gerçekleştirdi.
Çift kale maçla sona eren antrenmana, sakatlığı geçen Marek Hamsik de katıldı.
Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.