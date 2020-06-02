Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
02.06.2020 22:33 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:33
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çift antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer, dayanıklılık esaslı çalıştı.
Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA