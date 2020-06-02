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Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları
02.06.2020 22:33 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:33

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çift antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer, dayanıklılık esaslı çalıştı.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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