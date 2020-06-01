Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından devam etti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, gruplar halinde esneklik, kuvvet ve denge testlerinden geçti. Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Kaynak: AA