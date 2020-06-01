Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından devam etti.
01.06.2020 22:09 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:30
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından devam etti.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, gruplar halinde esneklik, kuvvet ve denge testlerinden geçti.
Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA