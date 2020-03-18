Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü Göztepe'ye konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
18.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:06
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü Göztepe'ye konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Bir günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular, taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Basına ve taraftara kapalı çalışan Karadeniz ekibi, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA