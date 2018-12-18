Trabzonspor'da Gözler Kupa Rövanşına Çevrildi

Trabzonspor'da gözler, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçında TFF 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor ile oynayacağı maça çevrildi. İki takım arasında oynanan ilk maç ise 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Spor Toto Süper Lig'de, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçında, yarın saat 20: 30'da Medical Park Stadyumu'nda Sivas Belediyespor'u ağırlayacak. Sivas'ta oynanan ve 2-2'lik sonuçla biten ilk mücadelenin rövanş maçını Bahattin Şimşek yönetecek. Hakem Şimşek'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Trabzonspor'da hedef 9. kupa

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. Tur'dan katılan Trabzonspor, 2. Lig ekibi Bugsaşspor'u 2-0'la geçerek adını bir üst tura yazdırmıştı. 5. Tur'da ise ilk maçta Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer yarın evinde ağırlayacağı rakibini geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmeyi hedefliyor. En son 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa GAP Arena Stadı'nda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek kupayı kazanan bordo-mavililer, 8 sezon aradan sonra kupayı elde etmeye çalışacak. Bordo-mavililer çıktığı finallerde, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe'yi geçerek kupaya 8 kez ulaşmıştı.

Ünal Karaman rotasyona gidecek

Kupada kazaya uğramak istemeyen bordo-mavililerde sakat oyuncuların durumları teknik heyeti düşündürse de Ünal Karaman, sahaya süreceği ilk on bire güveniyor. Karaman'nın, Süper Lig'de sahaya sürdüğü ilk on birin aksine daha az forma şansı verdiği oyuncularını bu maçta değerlendirip, kadroda rotasyona gidecek.

Muhtemel ilk 11

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor: Esteban, Semih Karadeniz, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Ibanez, Zeki Yavru, Batuhan, Murat Cem Akpınar, Abdulkadir Parmak, Vahid Amiri, Ekuban. - TRABZON

Kaynak: İHA