Trabzonspor'da gözler CAS'a çevrildi Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men cezası alan ve karara itiraz eden Trabzonspor'da Manchester City'nin men cezasının kaldırılmasıyla gözler Uluslarası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) çevrildi.

Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men cezası alan ve karara itiraz eden Trabzonspor'da Manchester City'nin men cezasının kaldırılmasıyla gözler Uluslarası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) çevrildi. Bordo-mavili kulübün itirazına ilişkin sonuç 16 Temmuz'da açıklanacak.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurumu tarafından finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor, Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men edilmişti. Alınan bu kararın ardından bordo-mavili kulüp, hazırlanan dosya ile CAS'a kararın iptal edilmesi için itirazda bulundu. İtiraza ilişkin kararın ise 16 Temmuz'da görülecek dava ile sonuçlanacağı duyurulurken, CAS'tan Trabzonspor'u umutlandıran bir karar çıktı. Avrupa kupalarından 2 yıl men cezası aldığı açıklanan Manchester City'nin men cezası kaldırıldı. CAS'ta yaşanan bu gelişme ile bordo-mavili camia, İngiliz ekibi ile ilgili alınan kararın emsal oluşturmasını bekliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA