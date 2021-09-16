Trabzonspor'da goller ve asistler, yabancılardan geliyor - Haberler
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Trabzonspor'da goller ve asistler, yabancılardan geliyor

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Trabzonspor'da goller ve asistler, yabancılardan geliyor

Süper Lig'de 10 gol atan Trabzonspor'da gollerin tamamı yabancı futbolculardan gelirken, asistlerde aynı isimlerden geldi.

Süper Lig'de 10 gol atan Trabzonspor'da gollerin tamamı yabancı futbolculardan gelirken, asistlerde aynı isimlerden geldi.

Süper Lig'de 10 puan ile averajla Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunan Trabzonspor, ligin 5. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçında liderlik koltuğuna yeniden oturmayı planlıyor. Galatasaray maçından dersler çıkartan bordo-mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı, geri dönüş toplantısında oyuncularına neleri düzeltmeleri gerektiği noktasında uyarılarda bulundu.

Süper Lig'in 4. haftası geride kalırken Trabzonspor, 10 golle en çok gol atan takım oldu. Kasımpaşa maçında da Abdullah Avcı, hücum hattındaki ayaklara büyük bir güven duyuyor. Bu bölgede önemli isimlere sahip olan Karadeniz ekibinde Nwakaeme 4, Bakasetas, 2, Hamsik, Djaniny, Corneilus ve Gervinho da 1'er gole imza attı.

Atılan gollerin asistleri de yabancı futbolculardan geldi. 10 golün 7'si bordo-mavili oyuncuların asistiyle geldi. Hamsik ve Bakasetas 2'şer asistle oynarken, Nwakaeme, Djaniny ve Gervinho da 1 asist yaptı.

KORKUTAN BEŞLİ

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un takım savunmasındaki başarısı ön plana çıkarken, bu sezon ise hücum hattındaki zenginliği ön plana çıkıyor. Hem savunmada hem hücumda aynı kombinasyonu sağlayacak bir takım oluşturmaya çalışan Teknik Direktör Abdullah Avcı, henüz bu noktada istediği hedefe ulaşabilmiş olmasa da Karadeniz ekibinin hücum hattında görev alan Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius, Gervinho ve Djaniny rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Kasımpaşa karşılaşmasında forvet hattında ise tedavisi süren Djaniny'in yerine Cornelius'un ismi ön plana çıkarken, Koita'ın da performansıyla ön plana çıkıp bu isimlere eklenmesi bekleniyor.

(Gökmen Şahin/İHA)

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