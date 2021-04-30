Trabzonspor'da gol sıkıntısı
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Trabzonspor'da gol sıkıntısı

Trabzonspor'da gol sıkıntısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşadı.

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşadı. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon 34 maçta 76 gol atarken, bu sezon ise 37 maçta 45 gol kaydedebildi.

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 37 maçta 45 gol atarken kalesinde ise 34 gol gördü. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon ise 34 maçta 76 gol atarken kalesinde ise 42 gol görmüştü. Karadeniz ekibinde geçtiğimiz sezon 14 oyuncu gol atarken bu sezon ise 13 oyuncu golle tanışması, ligin boyunun da uzamasına rağmen geçtiğimiz sezon ki gol sayısının bir hayli gerisinde kaldı. Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 24 gol atarak gol kralı olan Alexander Sörloth'ün ardından bordo-mavililerin bu sezon en çok golünü atan isim ise 9 golle Ekuban oldu.

Trabzonspor, bu sezon ligde 1,21 gol ortalamasıyla maçlarını oynarken geçen sezon 2,23 gibi yüksek bir oranla daha başarılı grafik ortaya koymuştu.

Son 5 maçta 1 galibiyet

Trabzonspor, ligde son 5 maçta 4 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Son 5 maçta 7 puan toplayıp, 8 puan kaybeden Karadeniz ekibi, ligde 64 puanla 4. sırada yer alarak daha üst sıralara tırmanma şansını değerlendiremedi.

Karadeniz ekibi son 5 maçta ise rakip filelere 5 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

Vıtor Hugo sağlık durumu

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Hafta sonu oynadığımız Göztepe karşılaşmasında sol kalçasından sakatlanan Vitor Hugo'nun çekilen MR'ında derin kas grubunda kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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