Trabzonspor'da Getafe hazırlıkları sürüyor

26.11.2019 13:43 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:21

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda perşembe günü sahasında oynayacağı Getafe maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.



Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetiminde yapılan çalışmaya tedavisi devam eden Abdulkadir Ömür katılmadı. Tedavileri süren Filip Novak ve Sturridge ise takımdan ayrı çalıştı. Bordo-mavililerde uzun süren sakatlığın ardından Ekuban'ın takıma birlikte çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Bordo-maviiler basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleşen antrenmanda Getafe maçına yönelik taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.



Antrenman öncesinde Aliye Aşırbaylı Anaokulu öğrencileri ve Düzköy Hafız Mehmet Ofloğlu Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve futbolcularla bir araya gelerek hatıra fotoğraf çektirdi.



Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Getafe maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - TRABZON

Kaynak: İHA