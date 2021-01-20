Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
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Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

20.01.2021 14:46 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:51
Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı. Konyaspor müsabakasında forma giyen oyuncuların rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Dar alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu. Dün oynanan Konyaspor karşılaşmasında ayak bileğinde kırık oluşan Abdülkadir Ömür antrenmanda yer almazken, Hosseini'nin ise salonda çalıştığı belirtildi.Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürecek.


Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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