Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

08.09.2019 13:12
Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların, toparlanma çalışmaları yapıp, ayak tenisi oynadıkları belirtildi.

Bordo-mavili ekip, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.