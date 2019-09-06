Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

06.09.2019 20:38

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül'de sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirdikleri antrenmanda toparlanma çalışması yaptı.

Antrenmanı, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bazı yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Takım, yarın yapacağı çift antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA