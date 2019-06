Trabzonspor'da geleneksel futbol okulları turnuvası Artvin'de başlıyor

Trabzonspor bünyesinde faaliyet gösteren futbol okullarının katılımıyla yapılacak olan Geleneksel Futbol Okulları Turnuvası, 1-5 Temmuz 2019 tarihleri arasında Artvin'in Borçka ilçesinde gerçekleştirilecek.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan Trabzonspor Geleneksel Futbol Okulları Turnuvası'nın tanıtım toplantısı, Futbol Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal, Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan ve Borçka Futbol Okulu Sorumlusu Osman Genç'in katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. 5 gün boyunca 118 maçın oynanacağı turnuvaya Trabzonspor bünyesinde faaliyet gösteren 23 futbol okulu ve toplamda 54 futbol takımı katılacak. U-11, U-12, U-13 ve U-14 yaş kategorilerinde 665 bordo-mavili sporcunun mücadele edeceği turnuvada yaklaşık 125 futbolcu velisi ve 73 kişilik teknik ekip de yer alacak.

UZUNAL: DAHA ÇOK UĞURCAN, YUSUF, ABDÜLKADİR'LER YETİŞECEK

Toplantıda konuşan Futbol Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal, "Trabzonsporumuz için büyük bir önem gösterdiğimiz altyapı organizasyonunun bir parçası olan futbol okullarımız İstanbul'da ve Türkiye genelinde geleneksel bir turnuva düzenliyor. 1-5 Temmuz tarihleri arasında Borçka'da yapılacak olan turnuvada yıl boyunca eğitim gören sporcularımız kendi aralarında 4 farklı yaş kategorisinde mücadele edecek. Bu ve benzeri organizasyonlar başta olmak üzere, altyapı ve futbol okullarımızın tüm faaliyetlerini çok önemsiyoruz. A takım kalecimiz Uğurcan Çakır'ın da futbol okullarımızdan yetiştiğini belirtmek istiyorum. İnşallah zaman içerisinde daha çok Uğurcan Çakır'lar, daha çok Yusuf Yazıcı'lar ve Abdülkadir Ömür'ler Türk futbolu için Trabzonspor çatısı altından yetişecektir" dedi.

ÖZÇAĞLAYAN: HEDEFİMİZ YETENEKLİ SPORCULARI TRABZONSPOR'A KAZANDIRMAK

Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan ise bordo-mavili kulübün genç kuşaklara yönelik her türlü faaliyeti çok önemsediğini belirterek, "Bu anlamda son yıllarda hayata geçen altyapı politikamız meyvelerini vermeye başladı. Geçtiğimiz yıl bu gençlerimizle tüm Türkiye'nin sempatisini kazandık, takdirini topladık. Bu süreci yeni Abdulkadir'ler, yeni Yusuf'lar, yeni Hüseyin'ler, yeni Uğurcanlar yetiştirmek için büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Trabzonspor Futbol Okulları'nın üç temel hedefi var. Bunlardan ilki çocuklarımızı sadece sportif olarak değil, sosyal becerilerini de geliştirerek onları topluma kazandırmak. Bu milli bir hassasiyettir. Bir diğer ve en büyük hedefimiz ise Trabzonsporumuza futbolcu kazandırmaktır. Bizler Borçka'da, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de ve Türkiye'nin her yerinde yetenekli gençlerimizin olduğunu görüyoruz. Bizim nihai hedefimiz yetenekli sporcuları profesyonel futbol hayatına hazırlamak ve Trabzonsporumuza kazandırmaktır. 1-5 Temmuz tarihleri arasında düzenleyeceğimiz geleneksel futbol turnuvamızın yanı sıra sadece İstanbul'u da kapsayan bir turnuvamız olacak. Onun da üçüncüsünü gerçekleştirdik, bu yıl dördüncüsünü hayata geçireceğiz. Bu doğrultuda başta altyapıya verdiği önem ve kulübümüzün işleyişinde büyük bir değişiklik yaparak kendi değerlerine dönmesini sağlayan Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte genç futbolcularımıza gereken güveni gösteren, onları sahaya çıkartan ve güçlendiren Ünal Karaman'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GENÇ: SPORCULAR YETENEKLERİNİ SERGİLEYECEK

Borçka Futbol Okulu Kurucu ve Sorumlusu Osman Genç de yaptığı açıklamada, eğlenceli ve samimi bir turnuvanın kendilerini beklediğini kaydederek, "Herhangi bir şampiyonluk, herhangi bir ödül olmadığı için tüm sporcularımız sadece yeteneklerini sergileyeceği ve birbiriyle kaynaşacağı bir organizasyon olacak. Futbolcularımızın velileri gelecek, sporcularımızla birlikte Karagöl başta olmak üzere pek çok doğa gezisi düzenleyeceğiz. Belki bir gösteri maçı ve velilerimize özel eğlenceli bir akşam organizasyonu da düzenleyebiliriz. Biz kendimizi Trabzonspor'un içinde ve Trabzonspor ailesi olarak görüyoruz. Bu turnuvaları da ailemizin kaynaşması için bir bayram gibi düşünüyoruz. İnşallah güzel bir 5 gün geçiririz" ifadelerini kullandı.



