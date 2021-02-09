Trabzonspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı
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Trabzonspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı

09.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:50
Trabzonspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Dün akşam oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer futbolcular ise 5'e 2 pas, dar alan ve dayanıklılık uygulamaları üzerinde durdu.

İdman, çift kale grup antrenmanının ardından sona erdi.

Yarını izinli geçirecek bordo mavili futbolcular, Gaziantep maçı hazırlıklarına perşembe günü devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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