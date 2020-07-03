Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi
Trabzonspor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
03.07.2020 18:18 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:49
Trabzonspor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.Bordo mavili takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: DHA