Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak lider Trabzonspor'da futbolculara iki gün izin verildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli ara nedeniyle futbolculara dünkü çalışmanın ardından 2 gün daha izin verildi.

Karadeniz ekibi, 16 Kasım Salı günü saat 18.00'de gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

Haberi Kaydet