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Trabzonspor'da futbolculara iki gün izin verildi

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor'da futbolculara iki gün izin verildi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak lider Trabzonspor'da futbolculara iki gün izin verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak lider Trabzonspor'da futbolculara iki gün izin verildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli ara nedeniyle futbolculara dünkü çalışmanın ardından 2 gün daha izin verildi.

Karadeniz ekibi, 16 Kasım Salı günü saat 18.00'de gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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