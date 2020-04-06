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Trabzonspor, Spor

Trabzonspor'da futbolculara 2 Mayıs'a kadar izin verildi

Trabzonspor Kulübünde, A takım oyuncularına 2 Mayıs 2020 tarihine kadar izin verildiği, Alexander Sörloth ve Erce Kardeşler'in de özel izinle Trabzon'dan ayrıldığı belirtildi.

06.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:00
Trabzonspor'da futbolculara 2 Mayıs'a kadar izin verildi

Trabzonspor Kulübünde, A takım oyuncularına 2 Mayıs 2020 tarihine kadar izin verildiği, Alexander Sörloth ve Erce Kardeşler'in de özel izinle Trabzon'dan ayrıldığı belirtildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, tüm futbolcuların 2 Mayıs Cumartesi gününe kadar izinli olacağı, çalışmaların teknik heyet tarafından kendilerine verilen program dahilinde bulundukları yerlerde sürdürecekleri kaydedildi.

Oyunculardan Alexander Sörloth ve Erce Kardeşler'e verilen özel izinle kentten ayrıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımımıza 2 Mayıs 2020 tarihine kadar izin verilmiştir. Oyuncularımızdan Alexander Sörloth Norveç hükümeti tarafından gönderilen özel uçakla ve Erce Kardeşler Trabzon Valiliği tarafından verilen şehirler arası seyahat belgesiyle Trabzon'dan ayrılmış bulunmaktadır. Oyuncularımız, 15-20 Nisan tarihlerinde Trabzon'a dönerek, 14 günlük karantina sürecini evlerinde tamamlayacaklardır. Tüm futbolcularımız 2 Mayıs Cumartesi gününe kadar izinli olup çalışmalarını teknik heyetimiz tarafından kendilerine verilen program dahilinde bulundukları yerlerde sürdüreceklerdir. Futbol A takımımızın 2 Mayıs 2020 günü saat 15.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak hazırlıklarına başlaması planlanmaktadır."

Kaynak: AA

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