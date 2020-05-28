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Trabzonspor'da forma rekabeti yüzleri güldürüyor

Sezon başında ve devre arasında yaptığı transfer planlamasıyla alternatifli, rekabetçi bir takım ortaya çıkartan Trabzonspor'da futbolcular, Süper Lig'in geri kalan bölümünde formayı kapmak için kıyasıya mücadele ediyor.

Trabzonspor'da forma rekabeti yüzleri güldürüyor
28.05.2020 12:15 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:18

Sezon başında ve devre arasında yaptığı transfer planlamasıyla alternatifli, rekabetçi bir takım ortaya çıkartan Trabzonspor'da futbolcular, Süper Lig'in geri kalan bölümünde formayı kapmak için kıyasıya mücadele ediyor.

Süper Lig'in başlama ihtimaline karşı 5 Mayıs'tan itibaren hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde sürdüren Trabzonspor'da büyük bir rekabet yaşanıyor. Ligin geri kalan 8. haftalık bölümünde formayı kapmak ve gelecek sezonda takımda kalmak için kıyasıya bir mücadele veren oyuncuların bu arzusundan ve isteğinden teknik direktör Hüseyin Çimşir oldukça memnun.

Rekabet Çimşir'in elini güçlendiriyor

Bordo-mavili takımda özellikle devre arası yapılan takviyeler ve sakat oyuncuların da yavaş yavaş takıma dönmesiyle birlikte forma savaşı iyice kızıştı. Her mevkide forma savaşının verildiği bordo-mavililerde antrenmanlar büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Zaman zaman ise teknik direktör Hüseyin Çimşir, meydana gelmesi muhtemel sakatlıklar karşısında oyuncularını uyarmak zorunda kalıyor. Takım içresinde yaşanan rekabetten oldukça memnun olan genç teknik adam, "Formayı hak eden alır" mesajını göreve başladığı ilk gün verirken, yaşanan rekabet Çimşir'in elini güçlendiriyor.

Her mevkide forma savaşı

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, antrenmanlardaki performansıyla da kalenin yine vazgeçilmez isimi olacak. Savunma hattında sağda Kamil Ahmet ile genç isim Serkan Asan, Pereira'dan formayı almak mücadele ediyor. Stoperde Hüseyin, Hosseini, Messias da Costa ile Campi formayı alabilmek için daha çok çalışıyorlar. Süper Lig'e verilen ara sonrası savunmada yaşanan rekabette teknik direktör Hüseyin Çimşir'in formayı hangi isimlere vereceği ise merakla beklenmeye başlandı. Novak ise bölgesinde şimdilik rakipsiz görünüyor. Orta sahada ise teknik direktör Hüseyin Çimşir, göreve başladığı günden itibaren bu alanda çeşitli nedenlerle farklı isimler denedi. Sosa ve Abdulkadir Ömür bu alandaki rakipsiz olacaklarını sinyallerini yapılan çalışmalarda ortaya koyarken, bu isimlerin yanına ise hangi isimlerin yer alacağını Hüseyin Çimşir belirlemeye çalışıyor. Abdulkadir Parmak, Doğan Erdoğan, Guilherme, N'diaye, Bilal ve Ekuban'ın istekli oluşu genç teknik adamın yüzünü güldürüyor. Nwakaeme ve Sörloth ise ileri uçta vazgeçilmezler arasında yer alıyorlar. Tedavisi süren Yusuf Sarı'nın ise kısa zamanda takıma dönüp rekabete ortak olması bekleniyor - TRABZON

Kaynak: İHA

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