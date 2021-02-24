Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

24.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:30
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı.

Ayak tenisi ile devam eden antrenman, grup çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavili takım, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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