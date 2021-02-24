Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
24.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:30
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı.
Ayak tenisi ile devam eden antrenman, grup çalışmasıyla tamamlandı.
Bordo-mavili takım, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç