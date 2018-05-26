Trabzonspor, Teknik Direktörlük İçin Fatih Tekke'yi Düşünüyor

Sezonun sona ermesiyle birlikte Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Trabzonspor, henüz yeni teknik patronunu belirlemiş değil. Ancak Bordo-Mavililer arayışları hızlandırdı ve hoca konusunda artık son viraja girildi.

Listede yabancı isimler de bulunmasına rağmen takımın kesinlikle yerli bir teknik direktöre emanet edilmesine karar verildi. Fatih Tekke, Samet Aybaba, Giray Bulak ve Mustafa Reşit Akçay isimleri ön plana çıkarken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Futbol Koordinatörü Özkan Sümer'in detaylı değerlendirmelerin ardından Tekke için uzlaşmaya vardığı öğrenildi.

31 GOLLE KRAL OLMUŞTU

Fanatik'in haberine göre; Fatih Tekke'nin diğer adayların önüne geçmesinin pek çok sebebi var. Bunlardan ilki; 40 yaşındaki genç hocanın dinamizmi ve hırslı yapısı... Başarıya oldukça aç olan Fatih Tekke, Trabzonspor'da gol krallığı yaşayıp (31 gol) önemli başarılara imza attığı için de taraftar nezdinde çok yüksek krediye sahip. Üstelik hem şehri hem de kulübü yakından tanıyor.

DENİZLİSPOR'DA KENDİNİ KANITLADI

Aynı zamanda son olarak görev yaptığı Denizlispor'da gösterdiği hoca performans ve ciddi ekonomik sıkıntılar yaşayan takımı ligde tutması Fatih Tekke'nin elini güçlendiriyor. Son anda bir sürpriz yaşanmazsa Bordo- Mavililer, pazartesi günü resmi açıklamayı yapmayı planlıyor. 40 yaşındaki genç hocanın yönetime herhangi bir şart koşmadığı da öğrenildi.