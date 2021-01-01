Trabzonspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları
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Trabzonspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

01.01.2021 18:53 | Son Güncelleme: 01.01.2021 18:53
Trabzonspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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