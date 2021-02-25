Trabzonspor'da eski başkan yardımcısı Mehmet Öksüzoğlu vefat etti

Eski Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Öksüzoğlu hayatını kaybetti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Eski Başkan Yardımcımız ve Divan Üyemiz Mehmet Öksüzoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, cenaze detaylarının belli olduğunda paylaşılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç