Trabzonspor'da eski başkan yardımcısı Mehmet Öksüzoğlu vefat etti
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Trabzonspor'da eski başkan yardımcısı Mehmet Öksüzoğlu vefat etti

25.02.2021 10:23 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:26
Trabzonspor'da eski başkan yardımcısı Mehmet Öksüzoğlu vefat etti

Eski Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Öksüzoğlu hayatını kaybetti.

Eski Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Öksüzoğlu hayatını kaybetti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Eski Başkan Yardımcımız ve Divan Üyemiz Mehmet Öksüzoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, cenaze detaylarının belli olduğunda paylaşılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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