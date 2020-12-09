Trabzonspor'da Ekuban, zor günleri geride bıraktı
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Trabzonspor'da Ekuban, zor günleri geride bıraktı

09.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:29
Trabzonspor'da Ekuban, zor günleri geride bıraktı

Trabzonspor'un bu sezon sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, yaşadığı zor günleri geride bırakarak takımına önemli katkı sağladı.

Trabzonspor'un bu sezon sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, yaşadığı zor günleri geride bırakarak takımına önemli katkı sağladı.

Ligin ilk haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta sağ kalçasına aldığı darbe sonucu sakatlanan Ganalı oyuncu, 2. hafta Yukatel Denizlispor, 3. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında görev alamadı.

Ligin 4. haftasındaki Gaziantep FK maçında forma giyen ancak daha sonra Gana Milli Takımı'nın kampından döndükten sonra Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Ekuban, bu kez de Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemedi.

Avcı ile iyi dönüş yaptı

Ligin 8. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla sahalara tekrar dönen Ekuban, ligin 9. haftasında 1-0 kazanılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında takımının golünü kaydetti.

Bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından ilk golünü atan Ekuban, Trabzonspor'un da 5 hafta sonra galibiyet hasretine son veren isim oldu.

Geçen hafta Demir Grup Sivasspor ile 1-1 biten karşılaşmada da gol kaydeden Ganalı oyuncu, gol sayısını 2'ye yükseltti.

Golcü oyuncu, takımına son 3 haftada 3 golün 2'sini atarak 4 puanlık katkı yaptı.

Geçirdiği zor günleri geride bırakan Ekuban, takımının da alt sıralardan biraz olsun uzaklaşmasını sağlayan isimlerin başında geldi.

Bordo-mavili takımdaki 3. sezonu

Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren Ekuban, bugüne dek Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları olmak üzere 76 resmi karşılaşmaya çıkarken 20 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ekuban, bu sezon 6 maçta 2 gol, 2019-2020 sezonunda 34 karşılaşmada 10 gol, 2018-2019 sezonunda da 36 maçta 8 gol kaydetti.

Bordo-mavililer, 2018-2019 sezonu öncesinde 200 bin avroya 1 yıllık kiraladığı Ekuban'ın satın alma opsiyonu kullanarak Leeds United Kulübüne 1 milyon avro sözleşme fesih bedeli ödemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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