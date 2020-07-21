Trabzonspor'da Eddie Newton da gündemde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trabzonspor'da Eddie Newton da gündemde

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Trabzonspor'da yönetim, yeni sezon öncesi teknik adam görevi için yerli ve yabancı isimleri değerlendiriyor.

Trabzonspor'da Eddie Newton da gündemde
21.07.2020 13:22 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:04

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Trabzonspor'da yönetim, yeni sezon öncesi teknik adam görevi için yerli ve yabancı isimleri değerlendiriyor. Bordo-mavililerde Yardımcı Antrenör Eddie Newton ismi en güçlü adaylardan biri olarak ilk sırada yer alıyor.

Trabzonspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Karadeniz ekibinin ligde kalan Hes Kablo Kaysersipor ve Türkiye Kupası finalindeki Aytemiz Alanyaspor maçında takımın başında Yardımcı Antrenör Eddie Newton olacak. Bordo-mavililerde teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme gelse de İngiliz teknik adamın bu iki maçta ortaya koyacağı etki ve takımın performansı kulüpteki geleceğini de etkileyecek.

KULÜBÜ VE OYUNCULARI YAKINDAN TANIYOR

Chelsea'de Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Maurizio Sarri, Roberto Di Matteo, Guus Hiddink ve Andre Villa Boas'la çalışan Newton, 2011-2012 sezonunda FA Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında aktif görev aldı. Ayrıca scout konusunda geniş bir ağ ve çevreye sahip olan tecrübeli isim, transfer dönemleri için de bordo-mavili kulübe fikir veriyor. Özellikle yerli ve yabancı oyuncularla yakaladığı iletişimle takım içinde sevilen bir isim olan İngiliz çalıştırıcı, Kayserispor ve Alanyaspor karşısında ortaya koyacağı etkiyi bordo-mavili yönetim yakından takip edecek.

DEVRE ARASINDA EROL BULUT İSMİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından sonra Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut'un ismi gündeme gelmişti. Söz konusu dönemde takım çalıştırdığı için bordo-mavili kulübe yakın isimlerin görüşme isteği yönetim tarafından askıya alınsa da sezonun sona ermesiyle birlikte Bulut'un ismi yeniden tartışmaya açıldı. Alanyaspor ile Süper Lig'de oynanan son maçta yaşananlar ve iki kulüp arasındaki gerilim nedeniyle Erol Bulut'un ismi kupa maçı sonrası tartışılması bekleniyor.

Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasından sonra Abdullah Avcı, Shota ve Prosinecki isimleri de gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

AHMET AAĞAOĞLU 3 TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI

Trabzonspor'da 8 Nisan 2018'de göreve gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu daha önce Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman ile çalıştı. Karaman'ın ayrılmasından sonra teknik direktör olarak görevine devam eden Hüseyin Çimşir, Ağaoğlu'nun görevde bulunduğu süre boyunca çalışacağı üçüncü teknik adam olurken, yeni ismin kim olacağı sorusu ise Alanyaspor ile oynanacak olan kupa maçı sonrası netlik kazanması bekleniyor.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Magazin
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun Politika
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu Ekonomi
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği 'Yok artık' dedirtti Dünya
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği "Yok artık" dedirtti
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi Magazin
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı 3. Sayfa
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm
İş arayanların adresi LinkedIn, 960 kişiyi işten çıkaracak
İş arayanların adresi LinkedIn, 960 kişiyi işten çıkaracak
Bıçaklanan bir kişi, çarşafa sarılarak parka bırakıldı
Bıçaklanan bir kişi, çarşafa sarılarak parka bırakıldı
Mahmut Tekdemir'in başarı hikayesi dikkat çekti: Hipodromda başlayan kariyeri Süper Lig şampiyonluğuyla zirveye çıktı
Mahmut Tekdemir'in başarı hikayesi dikkat çekti: Hipodromda başlayan kariyeri Süper Lig şampiyonluğuyla zirveye çıktı
Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor
Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Mensur Işık Fatih Sultan Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ozan Güven Hande Erçel Merve Boluğur Öztürk Serengil
Spor Selçuk İnan Gökhan Gönül Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Muğla Avrupa Ak Parti
Şu an buradasınız: Trabzonspor'da Eddie Newton da gündemde - Karaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 14:52:04. #1.15#
title