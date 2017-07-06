Trabzonspor'da Durmak Yok

– MACARKİSTAN'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, yoğun çalışma temposunu bugün de sürdürdü.



Bordo mavili ztakım, Macaristan'ın Telki kentinde günün ilk çalışmasını saat 11.00'de gerçekleştirdi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan ve oldukça neşeli geçen antrenmanda önce ısınma çalışması yapıldı, ardından da koordinasyon ve topla dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Esteban, Rodallega ve Onazi ise salonda denge ve kuvvet çalışması yaptı.



- Trabzon