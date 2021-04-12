Trabzonspor'da duraklama dönemi

Trabzonspor, Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisinin ardından sahasında aldığı Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası duraklama dönemine girdi.

Trabzonspor, Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisinin ardından sahasında aldığı Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası duraklama dönemine girdi. Bordo-mavili ekip başarılı serinin ardından son 8 maçın ikisini kazandı. Diğer maçlarda ise 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, Süper Lig'de beraberliklere adeta abone oldu. Bordo-mavililer DG Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor beraberliklerinin ardından Çaykur Rizespor ile de berabere kalarak duraklama dönemine girdi.

ÇIKIŞTAN DURAKLAMA DÖNEMİNE

Süper Lig'in ilk 8 haftasında alınan kötü sonuçların ardından göreve getirilen Teknik Direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçerek zirve yarışı içine giren bordo-mavililer, 17. sıradan 4. sıraya yükseldi. 13 basamak birden yükselerek önemli bir çıkışa imza atan bordo-mavililer, Süper Lig'in 23. haftasında oturduğu dördüncülük koltuğunda adeta çakılı kaldı.

FENERBAHÇE MAÇI SONRASI

Trabzonspor'daki düşüş 27. haftada sahasında 1-0 mağlup olduğu Fenerbahçe karşılaşmasıyla başladı. Sonraki hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 29. haftada ise sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybetti. Karadeniz ekibi sonraki 4 maçında ise deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı, evinde MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti, deplasmanda DG Sivasspor ile golsüz ve sahasında Hes Kablo Kayserispor ile ise 1-1 berabere kaldı. Karadeniz derbisinde ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, ciddi kayıplar yaşadı.

SON 8 MAÇTA 14 PUAN KAYBETTİ

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Söz konusu maçlarda 14 puan kaybeden bordo-mavililer düşüş yaşarken, zirve yolunda önemli yara aldı.

Zirvede ilk 4 takım arasında en çok beraberlik alan takım oldu

Trabzonspor, zirve mücadelesi veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında en çok beraberlik yaşayan takım oldu. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 10 beraberlik alırken, deplasmanda oynadığı son 3 maçtan da golsüz beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, ligin 28. haftasında 4 Mart'ta dış sahada Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından BB Erzurumspor, DG Sivasspor ve Çaykur Rizespor deplasmanlarından 0-0'lık sonuçla ayrıldı.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı