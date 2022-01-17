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Trabzonspor'da Djaniny ve Trondsen idmana çıktı

Trabzonspor'da Djaniny ve Trondsen idmana çıktı
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında karşılaşacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında karşılaşacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 16.00'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda bordo mavili oyuncular iki grup halinde çalıştı. İlk gruptaki oyuncular rejenerasyon çalışırken ikinci gruptaki oyuncular dinamik ısınma, koordinasyon ve teknik çabukluk çalışması yaptı. 5'e 2 ve rondo çalışmaları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Bordo mavililerde, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına; sakatlıktan çıkan Djaniny ve Trondsen katılırken Covid-19 karantinasında bulunan Nwakaeme ile Siopis katılmadı. Siopis ve Nwakaeme'nin yarın yapılacak Covid-19 test sonucuna göre antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Trabzonspor, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla tamamlayacak.


Trabzonspor'da Djaniny ve Trondsen idmana çıktı

Trabzonspor'da Djaniny ve Trondsen idmana çıktı

Trabzonspor'da Djaniny ve Trondsen idmana çıktı

Trabzonspor'da Djaniny ve Trondsen idmana çıktı

Trabzonspor'da Djaniny ve Trondsen idmana çıktı

Trabzonspor'da Djaniny ve Trondsen idmana çıktı

Trabzonspor'da Djaniny ve Trondsen idmana çıktı

Trabzonspor'da Djaniny ve Trondsen idmana çıktı

Trabzonspor'da Djaniny ve Trondsen idmana çıktı

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Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Trabzonspor, Ali Yılmaz, Spor, Haber

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