Trabzonspor'da Djaniny'e milli davet; 3 maç yok

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Djaniny Semedo, Afrika Uluslar Kupaları'na katılmak üzere Yeşil Burun Adası Milli Takımı'na çağrıldı.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 sezonu ilk yarısını zirvede kapatmaya hazırlanan Trabzonspor'da Djaniny gelişmesi yaşanıyor. Milli takım formasını son olarak 17 Kasım 2020'de giyen ve o günden beri davet almayan Djaniny, 9 Ocak-6 Şubat 2022 tarihleri arasında Kamerun'da düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası finaline davet edildi.

Final: 6 Şubat