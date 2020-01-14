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Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 16 Ocak Perşembe günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

14.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:08
Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Ziraat son 16 turunda 16 Ocak Perşembe günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen taktik antrenmanına, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile transfer görüşmesi için izin verilen Avdijaj'ın katılmadıkları, Sturridge'nin ise salonda çalıştığı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
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