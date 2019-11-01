Trabzonspor'da Daniel Sturridge şoku

Trabzonspor'da Daniel Sturridge şoku

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Daniel Sturridge'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

01.11.2019 15:20
Trabzonspor'da Daniel Sturridge şoku

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Daniel Sturridge'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Oyuncuya dün MR çekildiğini belirten Hakan Ayaz, "Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR'ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir" dedi.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İHA
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