Trabzonspor'da çifte sevinç Süper Lig'de son 7 haftaya liderlik koltuğunda giren Trabzonspor'da, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'yi saf dışı bırakarak adını finale yazdırmanın mutluluğu yaşanıyor.

Süper Lig'de son 7 haftaya liderlik koltuğunda giren Trabzonspor'da, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'yi saf dışı bırakarak adını finale yazdırmanın mutluluğu yaşanıyor.

Hem Süper Lig, hem Ziraat Türkiye Kupası, hem de Süper Kupa'yı müzesine getirmeyi arzulayan Trabzonspor, hedefleri doğrultusunda emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bu sezon 2+1 kupa hedefi belirleyen bordo-mavililer, ligin bitimine 7 hafta kala zirve koltuğunda otururken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2-1'in rövanşında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. 23 yıl sonra deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup ederek bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım olan Trabzonspor'da hem lig hem de kupada kayıpsız ilerlemenin çifte sevinci yaşanıyor.FUTBOLCULAR: KUPADA KALDI 1, ŞİMDİ LİGE ODAKLANACAĞIZ27'nci hafta mücadelesinde 3-1 kazanılan Göztepe maçının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda da zafer elde eden bordo-mavililerde Fenerbahçe maçının ardından futbolcular da zafer sevincini sosyal medya hesaplarından taraftarlarla paylaştı. Uğurcan Çakır, "Büyük bir mücadele örneği gösteren tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Taraftarımıza bu sevinci yaşattığımız için çok mutluyuz. Yanımızda olamasalar da desteklerini yürekten hissediyoruz. Şimdi sekizinci kuşatma için yeniden lige konsantre olacağız", Hüseyin Türkmen, "Takım olarak harika bir mücadele örneği gösterdik. Hedeflediğimiz finale güzel bir galibiyet ile uzandık ama hala gidecek yolumuz, kazanacak çok kupamız var. Daha çok çalışarak, ligde de kupada da zirveye ulaşmak istiyoruz. Destek olan tüm taraftarlarımıza teşekkürler", Abdulkadir Parmak, "Finaldeyiz, kaldı 1. Bize her yer Trabzon", Abdülkadir Ömür, "Çok şükür finaldeyiz kaldı 1. Daha iyi olacağız", Filip Novak, "Türkiye kupasında önümüzde hala bir adım daha var ama bugün çok mutluyuz. Tadını çıkaralım", Abdurrahim Dursun, "Büyük mücadele, güzel galibiyet. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Daha çok çalışacağız, yolumuz uzun. Kupalara doğru emin adımlarla devam" ifadelerini kullandılar.YEREL GAZETELERDE FİNAL SEVİNCİTrabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-1'in rövanşında deplasmanda 3-1 kazandığı Fenerbahçe maçının ardından finale yükselmesi yerel basında sevinç uyandırdı. Karadeniz gazetesi, "Yalı çocukları değil, yayla çocukları kazandı", Taka gazetesi, "Kral konuşunca herkes susacak", Sonnokta gazetesi, "Müzede yer açın kupalarla geliyoruz", Günebakış gazetesi, "Şampiyonluğa koşan Trabzon kupada da finalde, bu çocuklar tarihe geçecek", Kuzey Ekspres gazetesi, "23 yıl sonra gelen zafer" başlıklarına yer verdi.TEK GÜNLÜK MOLABu arada 12 Haziran'da ligde Göztepe'ye konuk olan ve ardından 16 Haziran'da da Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor, bugünü izinli olarak geçirecek. Üst üste 3 deplasman maçına çıkacak olan bordo-mavililer, 22 Haziran'da deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak ve Pazar günü İzmir'e hareket edecek.

Kaynak: DHA