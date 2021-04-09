Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Spor
Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray'la karşılaşacak Karagümrük'te 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
Galatasaray'la karşılaşacak Karagümrük'te 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yöneticiye verdi veriştirdi: Yüzün kızarır mı?
Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yöneticiye verdi veriştirdi: Yüzün kızarır mı?

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenmanla kampa girdi.

Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma, yarın saat 16.00'da Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Burak Deniz Şeyma Subaşı Armağan Çağlayan
Spor Şenol Güneş Ümit Öztürk Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 19:33:39. #1.16#
title