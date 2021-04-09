Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Spor
Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenmanla kampa girdi.
Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma, yarın saat 16.00'da Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı