Trabzonspor'da çapraz bağı kopan Edgar Ie ameliyat oldu

Trabzonspor Kulübü'nden Altay maçında sakatlanan Gineli oyuncu Edgar Ie'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik tarafından yapılan açıklamada, "Stoper Edgar Ie Portekiz'in Porto şehrinde ön çapraz bağ ameliyatı geçirdi. Edgar'ın sağlık durumu iyi. Birkaç gün içerisinde taburcu edilecek" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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