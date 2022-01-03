Trabzonspor'da çapraz bağı kopan Edgar Ie ameliyat oldu - Haberler Spor
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Trabzonspor'da çapraz bağı kopan Edgar Ie ameliyat oldu

Trabzonspor'da çapraz bağı kopan Edgar Ie ameliyat oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanan Altay-Trabzonspor karşılaşması sırasında sağ dizinde ön çapraz bağı kopan Trabzonsporlu oyuncu Edgar Ie Portekiz'de ameliyat oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanan Altay- Trabzonspor karşılaşması sırasında sağ dizinde ön çapraz bağı kopan Trabzonsporlu oyuncu Edgar Ie Portekiz'de ameliyat oldu.

Trabzonspor Kulübü'nden Altay maçında sakatlanan Gineli oyuncu Edgar Ie'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik tarafından yapılan açıklamada, "Stoper Edgar Ie Portekiz'in Porto şehrinde ön çapraz bağ ameliyatı geçirdi. Edgar'ın sağlık durumu iyi. Birkaç gün içerisinde taburcu edilecek" denildi.


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