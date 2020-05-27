Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor
Trabzonspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.
27.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:31
Trabzonspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah saatlerindeki antrenmanda futbolcular, önce ısınma çalışması yaptı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki idmanda ardından toparlanma çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.
Kaynak: DHA