Trabzonspor'da Caleb Ekuban, 10 Temmuz'da kampa dahil olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor'da Caleb Ekuban, 10 Temmuz'da kampa dahil olacak

Trabzonspor'da Caleb Ekuban, 10 Temmuz'da kampa dahil olacak
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Caleb Ekuban'ın 10 Temmuz'da takımın kampına katılacağını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Caleb Ekuban'ın 10 Temmuz'da takımın kampına katılacağını duyurdu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ekuban'a özel işleri nedeniyle sezon başı kamp öncesi teknik heyet tarafından izin verildiği, oyuncunun 10 Temmuz Cumartesi günü takımın kampına katılarak çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Zeki Müren Selin Şekerci Burak Özçivit Orhan Gencebay
Spor Salih Uçan Mesut Özil Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzonspor'da Caleb Ekuban, 10 Temmuz'da kampa dahil olacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 15:45:03. #1.15#

title